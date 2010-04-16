Доработка статичного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок317 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо обновить сайт http://magnolia.kz/

На данном этапе нужно знать тех. возможность и цену (отдельно по каждому пункту), пока с сохранением дизайна:

1) Внедрение поиска по сайту

2) Приведение внешнего вида к одинаковому отображению в основных браузерах

3) Пункт "Газета "Магнолия": сделать возможность добавления статей, новых номеров газеты. В общем, что-то вроде простейшей админки с логином и паролем

4) Вынесение стилей в отдельную таблицу стилей

5) Размещение сайта по центру страницы

6) Добавление нескольких пунктов меню (сколько будет стоить каждый пункт при добавлении, например, в левое и верхнее меню?)

Пока вроде все. Если что-то вспомнится, то добавится )))

Рассматриваются все предложения С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ И ПРИМЕРНЫМ СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ.

15 лет назад
Witchy
Дарья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

vincentvega
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$55
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, обеспечил своевременную оплату, точно ставил задачи. Было очень приятно работать вместе.

Заявки фрилансеров

vincentvega
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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