Доработка статичного сайта

Здравствуйте!

Необходимо обновить сайт http://magnolia.kz/

На данном этапе нужно знать тех. возможность и цену (отдельно по каждому пункту), пока с сохранением дизайна:

1) Внедрение поиска по сайту

2) Приведение внешнего вида к одинаковому отображению в основных браузерах

3) Пункт "Газета "Магнолия": сделать возможность добавления статей, новых номеров газеты. В общем, что-то вроде простейшей админки с логином и паролем

4) Вынесение стилей в отдельную таблицу стилей

5) Размещение сайта по центру страницы

6) Добавление нескольких пунктов меню (сколько будет стоить каждый пункт при добавлении, например, в левое и верхнее меню?)

Пока вроде все. Если что-то вспомнится, то добавится )))

Рассматриваются все предложения С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ И ПРИМЕРНЫМ СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ.