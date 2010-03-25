Нужно поправить сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок216 просмотров

Вот сайт http://gomeopat.kiev.ua/ , создан мастером с этого сайта, но который страшно занят и не может посмотреть, что там случилось...

Сайт,должен сказать, в принципе очень не стабилен, какие-то самопроизвольные включения - отключения плагинов, форма отправки писем перестала работать, потом зарегистрироваться стало невозможно, а после переезда на другой сервер вообще какая-то каша получилась, кроме главной ни одна страница не открывается...

Joomla
15 лет назад
viacheslav
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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