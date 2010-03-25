Нужно поправить сайт на джумле

Вот сайт http://gomeopat.kiev.ua/ , создан мастером с этого сайта, но который страшно занят и не может посмотреть, что там случилось...

Сайт,должен сказать, в принципе очень не стабилен, какие-то самопроизвольные включения - отключения плагинов, форма отправки писем перестала работать, потом зарегистрироваться стало невозможно, а после переезда на другой сервер вообще какая-то каша получилась, кроме главной ни одна страница не открывается...