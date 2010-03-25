Простой скрипт формы на php

Требуется разработать скрипт формы отправки заявки, обязательно на php.

Что нужно от формы:

- Текст из заполненных полей должен приходить на мэйл в форме: "Имя поля: введенный в поле текст".

- Естественно, правильная кодировка писем, cp1251.

- Каждое отправленное письмо должно содержать уникальный ID письма.

- Желательно без использования MYSQL базы, предпочтительно использовать текстовую базу.

- Форма для загрузки изображений (3х штук, все поля для загрузки изображений должны быть необязательными).

- Проверка правильности ввода мэйл адреса пользователя.

- При загрузке картинок жесткая фильтрация загружаемых типов файлов.

- Если к форме были добавлены изображения, они должны быть загружены в конечную директорию и быть автоматически названы по ID сообщения.

- Защита от спама (ввод текста с картинки)

- Возможность изменения дизайна посредством CSS.

В тендере указывайте вашу сумму и сроки.