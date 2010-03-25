Флеш-игра "Вавилонская башня"

Вавилонская башня

Необходимо сложить башню из пластмассовых изделий, которые падают сверху. Но принцип не как в тетрис - главное удержать равновесие при движении и во время попытки поймать следующий предмет. От резких движений башня может рассыпаться, как и от смещения центра тяжести. Чем выше башня - тем больше очков.

На новом уровне - другие, менее геометричные предметы, воздействие внешних факторов усложняет сборку башни (ветер, толчки, неожиданное появление предметов).

Первый:

Прежде чем бросить очередной предмет, появившийся на верхней линии, мы можем двигать его по горизонтали (вправо-влево), а также крутить вокрг своей оси (для этого программируются определенные клавиши, стрелки, например). Когда позиция по горизонтали выбрана и необходимый разворот найден, играющий кликает мышкой и предмет падает вниз. Пока он падает, уже ничего изменить нельзя, все зависит от того, хорошо ли мы прицелились. Похоже на игру в супермаркетах, когда бросаешь монетку, наводишь лапку и надеешься, что она вытащит игрушку.

Второй:

Предметы появляются наверху автоматически и сами ползут вниз в режиме random. Если успеем, мы можем повернуть их вокруг оси (используя клавиши), чтобы они точнее упали и устойчивее встали на место, но вправо-влево двигать падающий предмет нельзя. А вот башню (если это предмет уже не первый) мы двигать можем! Но от резкого движения вправо или влево она может рассыпаться (чем выше башня – тем такая опасность больше). Если предмет упал неудачно (сместился центр тяжести) – башня тоже может завалиться.

В обоих случаях задача играющего – построить высокую башню. За это даются очки.

В общих чертах так – выбирайте, какой вариант Вам ближе.