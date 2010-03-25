Система анализа статистики - для DarkDefender

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка92 просмотра

Необходимо разработать и внедрить в сайт систему сбора статистики с локальной программы с возможностью фильтрования информации. Построение графиков на основании полученной информации. Возможность пользователям регистрировать на сайте свои аккаунты этой программы с целью демонстрации своей статистики.

Подробное ТЗ почтой.

15 лет назад
pokolop
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$500
30 дней
Отличный специалист, работаю с ним давно - всегда доволен. Не могу никак нащупать предел его возможностей :)
Отлично поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество =)

Заявки фрилансеров

DarkDefender
Игорь 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад