Нужен грабер ex ua (онлайн фильмы). Нужно чтоб он брал ссылку с сайта она генерируется для каждого отдельно. И вставлял её в проигрыватель. Цены и сроки от вас.
Дерево комментариев на DLE
Необходимо реализовать древовидный вывод комментариев на сайте под управлением DLE 8.5 по аналогии с организацией комментариев на WordPress.
Важно:
1. Отдельный .tpl для дочерего комментария.
2. Вывод тегом id дочернего комментария.
3. Настройка уровня вложенности в админке (но можно и в файле, не критично).
Остальные моменты обсудим с выбранным исполнителем.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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