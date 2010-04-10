Дерево комментариев на DLE

Отличная работа! Всё сделано очень качественно, в точности по ТЗ, и даже немного лучше. Правда не совсем в срок, но это уже мелочи по сравнению с тем, что предыдущие 2 программиста вообще не смогли справиться с поставленной задачей. В то же время вполне адекватная цена. P.S. Модуль сделан так, что не нарушает функционал произведённых ранее модификаций, хотя об этом я не просил. Вобщем 10 баллов!