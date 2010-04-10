Дерево комментариев на DLE

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Завершен1 заявка216 просмотров

Необходимо реализовать древовидный вывод комментариев на сайте под управлением DLE 8.5 по аналогии с организацией комментариев на WordPress.

Важно:

1. Отдельный .tpl для дочерего комментария.

2. Вывод тегом id дочернего комментария.

3. Настройка уровня вложенности в админке (но можно и в файле, не критично).

Остальные моменты обсудим с выбранным исполнителем.

DLEWordPress
15 лет назад
PafNutY
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Отличная работа! Всё сделано очень качественно, в точности по ТЗ, и даже немного лучше. Правда не совсем в срок, но это уже мелочи по сравнению с тем, что предыдущие 2 программиста вообще не смогли справиться с поставленной задачей. В то же время вполне адекватная цена. P.S. Модуль сделан так, что не нарушает функционал произведённых ранее модификаций, хотя об этом я не просил. Вобщем 10 баллов!
Оплатил деньги. Я был доволен работать с ним. Спасибо.

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azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад