Здравствуйте! Необходимо обновить сайт http://magnolia.kz/ На данном этапе нужно знать тех. возможность и цену (отдельно по каждому пункту), пока с сохранением дизайна: 1) Внедрение поиска по сайту 2) Приведение внешнего вида ...
Flash-аплоадер как на vk.com
Добрый день! Нужен флеш-аплоадер для фотографий как "в контакте". Писать новый или уже готовый.
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