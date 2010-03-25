Скрипт загрузки изображений и разбивка ключей по категориям! Принцип работы скрипта - MySQL Оплата по завершению, WebMoney 50 wmz
Исправить ошибку php скрипта
Нужно настроить скрипт php отправки формы заказа на хостинге.
Выдаёт ошибку.
Сайт http://kurs.ax3.net/ Нажмите ЗАКАЗ, заполните поля и нажмите ОТПРАВИТЬ. Увидите ошибку.
Работы - на 5 минут.
Стучите в асю.
Выбранный исполнитель
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