Исправить ошибку php скрипта

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Завершен2 заявки123 просмотра

Нужно настроить скрипт php отправки формы заказа на хостинге.

Выдаёт ошибку.

Сайт http://kurs.ax3.net/ Нажмите ЗАКАЗ, заполните поля и нажмите ОТПРАВИТЬ. Увидите ошибку.

Работы - на 5 минут.

Стучите в асю.

PHP
15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$5
1 день
Роман! Спасибо огромное! Рекомендую всем как хорошего специалиста!
Сказано - сделано и никаких проблем.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

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