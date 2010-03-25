Скрипт для обработки excel файлов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки217 просмотров

Нужен скрипт который будет экспортировать данные из excel файла в MySQL, скрипт должен быть шустрый и хорошо обрабатывать файлы по 20-30мб. Если возможно то с обработкой 2х и более листов.

Пример файла для обработки во вложении.

Обязательно указывайте сроки и цену.

MySQL
15 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Jora88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Jora88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад