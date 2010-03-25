Скрипт для обработки excel файлов

Нужен скрипт который будет экспортировать данные из excel файла в MySQL, скрипт должен быть шустрый и хорошо обрабатывать файлы по 20-30мб. Если возможно то с обработкой 2х и более листов.

Пример файла для обработки во вложении.

Обязательно указывайте сроки и цену.