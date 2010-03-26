Апгрейд плагина для Wordpress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки164 просмотра

Добрый день!

Есть такой плагин для Wordpress, который называется GD Star Rating. Этот плагин позволяет ставить оценки записям. В нем много настроек, но, к сожалению, нет одной очень нужной мне функции. Я хочу, чтобы ставить оценки могли только определенные пользователи (типа жюри) и, чтобы список этих пользователей можно было изменять (добавлять/удалять кого-то из жюри).

Готов оплатить услуги программиста, который сделает этот апгрейд для плагина. Интересуют цены и сроки.

С уважением, Никита.

WordPress
15 лет назад
Xeolas
Никита 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Приятный в общении, исполнительный, работу выполнил в тот же день. Рекомендую!
Все ок

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад