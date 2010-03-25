Несложная форма заказа на PHP.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Нужна несложная форма заказа сделанная на PHP и самое главное нужен человек который работал с платежкой SWREG что бы прикрутить ее к этой форме.

PHP
15 лет назад
customessay911
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад
$30
2 дня
Очень мелочный человек. Взялся за работу, попросил 40 долларов, я оплатил половину и он пропал... Причем сначала пару дней писал что он что то делает :)))) Короче я не понимаю таких людей...

Заявки фрилансеров

ftgame
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Калькулятор затрат на топливо.

    Нужен калькулятор затрат на топливо. Формула и соотношения отсюда http://www.pelletheat.org/3/residential/compareFuel.cfm Пункт "Appliance Efficiency" должен проставляться только веб-мастером в скрипте. Кто реально понимает о чем речь и готов быстро сделать ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Апгрейд плагина для Wordpress

    $15

    Добрый день! Есть такой плагин для Wordpress, который называется GD Star Rating. Этот плагин позволяет ставить оценки записям. В нем много настроек, но, к сожалению, нет одной очень нужной мне функции. Я ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт для обработки excel файлов

    $30

    Нужен скрипт который будет экспортировать данные из excel файла в MySQL, скрипт должен быть шустрый и хорошо обрабатывать файлы по 20-30мб. Если возможно то с обработкой 2х и более листов. Пример файла ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ошибку php скрипта

    Нужно настроить скрипт php отправки формы заказа на хостинге. Выдаёт ошибку. Сайт http://kurs.ax3.net/ Нажмите ЗАКАЗ, заполните поля и нажмите ОТПРАВИТЬ. Увидите ошибку. Работы - на 5 минут. Стучите ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дерево комментариев на DLE

    Необходимо реализовать древовидный вывод комментариев на сайте под управлением DLE 8.5 по аналогии с организацией комментариев на WordPress. Важно: 1. Отдельный .tpl для дочерего комментария. 2. Вывод тегом id дочернего комментария. ...

    DLEWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Грабер видео

    Нужен грабер ex ua (онлайн фильмы). Нужно чтоб он брал ссылку с сайта она генерируется для каждого отдельно. И вставлял её в проигрыватель. Цены и сроки от вас.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа-анализатор цен

    Добрый день, Суть программы не такая страшная как название :) Что делает программа: 1. Имеется исходный Exel-документ с ассортиментом продукции и ценой в USD 2. Имеется популярный ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад