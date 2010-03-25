Необходимо повторить такое: yageroy.com но на другом видео.
Несложная форма заказа на PHP.
Нужна несложная форма заказа сделанная на PHP и самое главное нужен человек который работал с платежкой SWREG что бы прикрутить ее к этой форме.
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