InTV граббер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка167 просмотров

Добрый день.Помогите пожалуйста.

Нужен граббер с intv,чтобы flv файл вставлялся в мой плеер на сайте.

Оплатить к сожалению могу только через PayPal

Жду предложений.

15 лет назад
dgv76
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Сергей сразу понял что мне нужно, терпеливо отвечал на все вопросы и нюансы, работа выполнена качественно, быстро, словом Огромное ему человеческое спасибо. Господа редко когда в сети встретишь программиста который способен понять простых смертный с полу-слова,Сергей именно такой, рекомендую его всем, и обращаться в преть буду только к нему!
Адекватный, приятный в общении заказчик и человек :) С оплатой никаких проблем не возникло - всё во время и как договорились. Остался под большим впечатлением от работы и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад