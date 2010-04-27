Необходимо повторить такое: yageroy.com но на другом видео.
Сайт свадебного салона
Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть.
Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор
(чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.)
Сайт простой.
Разделы:
О нас: текстовый
Новости: тут добавление разделов, в разделах текст+ фото(редактор)
каталог: тут разделы (аватарка+ описание) смотри в архиве
контакты:тут 2 раздела, в разделе текст + фото(редактор)
Сайт с музыкальным сопровождением (нужно сделать чтоб можно было вкл\выкл музыку, чтоб 1 песня играла по кругу)
Способ оплаты: Безопасная сделка.(бюджет50-60$)
Исполнитель который выбран-не справился с задачей увы,поэтому пишите Ваши предложения.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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