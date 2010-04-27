Сайт свадебного салона

Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть.

Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор

(чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.)

Сайт простой.

Разделы:

О нас: текстовый

Новости: тут добавление разделов, в разделах текст+ фото(редактор)

каталог: тут разделы (аватарка+ описание) смотри в архиве

контакты:тут 2 раздела, в разделе текст + фото(редактор)

Сайт с музыкальным сопровождением (нужно сделать чтоб можно было вкл\выкл музыку, чтоб 1 песня играла по кругу)

Способ оплаты: Безопасная сделка.(бюджет50-60$)

Исполнитель который выбран-не справился с задачей увы,поэтому пишите Ваши предложения.