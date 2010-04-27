Сайт свадебного салона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок480 просмотров

Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть.

Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор

(чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.)

Сайт простой.

Разделы:

О нас: текстовый

Новости: тут добавление разделов, в разделах текст+ фото(редактор)

каталог: тут разделы (аватарка+ описание) смотри в архиве

контакты:тут 2 раздела, в разделе текст + фото(редактор)

Сайт с музыкальным сопровождением (нужно сделать чтоб можно было вкл\выкл музыку, чтоб 1 песня играла по кругу)

Способ оплаты: Безопасная сделка.(бюджет50-60$)

Исполнитель который выбран-не справился с задачей увы,поэтому пишите Ваши предложения.

15 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Считаю честность исполнителя -один из главных критериев профессионализма! Рекомендую!
dubazz2
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$50
3 дня
Исполнитель с другого сайта лансеров. Хорошо что я настояла на безопасной сделке.Взял бы деньги и ищи-свищи. В общем по существу: Когда подошел срок сдачи проекта-написал что с сервером у него проблема-но завтра,мол, кровь из носа сдам сайт Когда наступило завтра,после завтра и после после завтра исполнитель не отвечал на мои сообщения как в аське так и тут в аккаунте, решив наверно что я не вижу что он в сети аськи и в аккаунте мои сообщения прочитаны. В общем крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ! очередной не профессиональный вариант!
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
dubazz2
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад