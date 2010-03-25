ПО wifi провайдера

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Закрыт1 заявка206 просмотров

Есть компьютер подключенный к интернету.

У компьютера есть WiFi.

Задача:

Раздать открытое соединение WiFi, при соединении по нему "гость" не получает доступа к компьютеру,

а при загрузке браузера попадает на страницу входа (логин+пароль).

После прохождения регистрации получает доступ к интернету на заданное администратором время.

ОС - Виндоус.

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15 лет назад
AlexandraI
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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