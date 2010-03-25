Доработать сайт знакомств

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок188 просмотров

Доработать раздел знакомств на сайте: http://znakom.realove.ru/

Раздел создавался путем доработки американского движка osDate. Знание php/mysql/smarty.

подробности в файле

MySQLPHP
15 лет назад
SDG
Г.С. 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров