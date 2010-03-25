Провести анализ сервиса на методы взлома

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Провести анализ сервиса на методы взлома и предотвратить их

прошу адекватную цену

сервис на пхп написан

PHP
15 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров