Загрузка фото и миниатюры на сайт (CMS Danneo)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Сайт стоит на Danneo. Нужно в админке у модуля сделать поля (4 штуки), с компа выбирается картинка, загружается и создается миниатюра. Все картинки грузятся в отведенный каталог. У картинок добавляется Alt тег из названия статьи.

Указывайте цену и срок. Подробности при общении, по асе.

15 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров