Загрузка фото и миниатюры на сайт (CMS Danneo)

Сайт стоит на Danneo. Нужно в админке у модуля сделать поля (4 штуки), с компа выбирается картинка, загружается и создается миниатюра. Все картинки грузятся в отведенный каталог. У картинок добавляется Alt тег из названия статьи.

Указывайте цену и срок. Подробности при общении, по асе.