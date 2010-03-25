Флеш-плеер для радиостанции GTI

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Необходимо сделать плеер для радиостанции по готовому дизайну.

3 потока разного качества, парсинг ID3, счетчик времени проигрывания, регулятор громкости, возможность вставить в любой сайт.

Скрин прилагаю.

Исполнитель в дальнейшем будет привлекаться к другим проектам.

От вас цены, сроки и образцы подобных работ.

15 лет назад
ultragex
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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