Нужно сделать сайт.Исходик psd дизайна есть.Хостинг и домен есть. Сайт с админкой.В езде где есть тект, в админке нужен текстовый редактор (чтоб можно было загружать фотки, ставить ссылки ит.д.) Сайт простой. ...
Флеш-плеер для радиостанции GTI
Необходимо сделать плеер для радиостанции по готовому дизайну.
3 потока разного качества, парсинг ID3, счетчик времени проигрывания, регулятор громкости, возможность вставить в любой сайт.
Скрин прилагаю.
Исполнитель в дальнейшем будет привлекаться к другим проектам.
От вас цены, сроки и образцы подобных работ.
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