ultragex

Станислав Щербаков ultragex

 
38 летРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Директор студии графического дизайна «Deface» www.df34.ru

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Отзывы заказчиков
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Влад 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
$0
10 баллов
15 лет назад
Надо сделать кнопку
Заказал кнопку для сайта. Все быстро и строго как я хотел. Советую как качественого, надежного, быстрого человека и специалиста.
Oieee
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Шапка и баннер для игрового сайта
С етим человек сотрудничать одно удовольствие , выполняет работу быстро и качественно Рекомендую!
Интернет-магазины
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от $1600
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $600
нет рейтинга