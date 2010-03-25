Создание сайта с нуля.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок308 просмотров

Нужен программист для создания сайта с нуля. Желательно на ДЛЕ. Интересуют ваши возможности и цены. Дизайн есть.

15 лет назад
sergios13
Серж 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров