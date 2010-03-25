Perl-скрипт

Нужно написать скрипт который будет заходить на указанную страницу файлового хранилища, брать с нее ссылку и выдавать ее в плеере. Ссылка динамическая, пример http://files.mail.ru/6415ZQ ссылка формируеться в течении 10 секунд и живет приблизительно 12 часов.