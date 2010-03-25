Доработать раздел знакомств на сайте: http://znakom.realove.ru/ Раздел создавался путем доработки американского движка osDate. Знание php/mysql/smarty. подробности в файле
Perl-скрипт
Необходимо реализовать proxy-скрипт на Perl, подробности - при индивидуальном общении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен программист для создания сайта с нуля. Желательно на ДЛЕ. Интересуют ваши возможности и цены. Дизайн есть.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать скрипт который будет заходить на указанную страницу файлового хранилища, брать с нее ссылку и выдавать ее в плеере. Ссылка динамическая, пример http://files.mail.ru/6415ZQ ссылка формируеться в течении 10 секунд и живет приблизительно 12 часов.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать плеер для радиостанции по готовому дизайну. 3 потока разного качества, парсинг ID3, счетчик времени проигрывания, регулятор громкости, возможность вставить в любой сайт. Скрин прилагаю. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт стоит на Danneo. Нужно в админке у модуля сделать поля (4 штуки), с компа выбирается картинка, загружается и создается миниатюра. Все картинки грузятся в отведенный каталог. У картинок добавляется Alt тег из названия статьи. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать аналогичный функционал сайта netprint.ru Дизайн и верстка есть. Нужен только функционал. ПРосьба указывать цену и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Опытному флешеру на 5минут работы! Там 6 кнопок, нужно в каждой проставить нужную ссылку!Завершен15 лет назад
Провести анализ сервиса на методы взлома и предотвратить их прошу адекватную цену сервис на пхп написанВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
http://www.ideal- stone. kz/contact вот Кажется плевое дело, но не совсем. Там Drupal. Make node_content type view sortable or movable Кто сможет пишите по чем и сколько ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно собрать страховой калькулятор, все вводные данные есть писать в скайп или icq Собрать на JS scype dmi3yy 103529324Завершен15 лет назад