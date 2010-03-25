Шаблон для Вамшоп

$101
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Нужна верстка шаблона на основе готового

http://osc.template-help.com/osc_27741/index.php

не нужно делать флаги стран, форму выбора валюты

Горизонтальное меню: Главная Новинки СпецПредложения(рекомедуемые) Регистрация Статьи Вход Контакты

Вертикальное меню: категории товара, Баннер, Хиты продаж(Лучшие товары)

В подвале сайта: Спецпредложения, Расширенный поиск, Регистрация, Вход, Copyright © 2010 .... Вместо paypal - RSS

------------

Слайдеры не привязывать к движку

15 лет назад
101-s
46 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gyur
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$110
3 дня

Заявки фрилансеров

gyur
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад