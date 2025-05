Гугл почта не отправляет письма на майл.ру

Гугл почта не отправляет письма с вложенным файлом на майл.ру, приходит письмо после отправки

Delivery to the following recipient failed permanently:

имя@mail.ru

Technical details of permanent failure:

Google tried to deliver your message, but it was rejected by the recipient domain. We recommend contacting the other email provider for further information about the cause of this error. The error that the other server returned was: 550 550 spam message rejected. Please visit http://mail.ru/notspam/ or report details to [email protected]. Error code: 36F8197EF27D67D8AA83D1FFD5E510E667DAB34F656FCB10FD3DCAE24BF3E1AB32954FA55196CEEE3EBDC78CB750C98D274CF3EEFB910A50 (state 18).

