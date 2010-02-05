Валидно перевести docx -> html
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Закинуть на сайт 2-е страницыНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Сверстать макет под wordpress (резина)HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Сверстать сайт и повесить на подходящий движок, во вложении все доходчиво показано срок 3 дняHTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
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Повесил почту на Gmail, настроил через аутлук экспресс, месяц нормально работало, а сейчас не отправляет письма, выдает ошибку (во вложении) Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь триНастройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
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Повесил почту на Gmail, настроил через аутлук экспресс, месяц нормально работало, а сейчас не отправляет письма, выдает ошибку (во вложении)Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад