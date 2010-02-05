damyrian

Дамир Насыров damyrian

 
39 летКазахстан/Алматы
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Скайп: damyrian

ISQ: 596805473

  • Сверстать сайт

    $100

    Сверстать сайт и повесить на подходящий движок, во вложении все доходчиво показано срок 3 дня

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Гугл почта не отправляет письма на майл.ру

    Гугл почта не отправляет письма с вложенным файлом на майл.ру, приходит письмо после отправки Delivery to the following recipient failed permanently: имя@mail.ru Technical details of permanent failure: Google tried to deliver your message, but it was rejected ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить размер гиф баннера

    Изменить размер гиф баннера с 480\60 на 468\60 Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать баннер

    Сделать Gif баннер на примере этого http://terius-ltd.com/?page_id=1468&amp;lang=en w=468 h=60 Убрать квадраты по бокам, сделать оттенок неба R182 G180 B224 сделать чтобы надпись не двигалась и буквы сияли по уголкам тем же оттенком по очереди(чтоб сильно не бросалось в ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать баннер

    Сделать флеш баннер (размер 468\60 шрифт Baskerville Old Face) для интернет магазина ноутбуков и техники Надпись в центре www. ROGERCOM .kz(переливается) внизу телефон 327 51 49 Фон звездное небо, звезды мерцают разными оттенками, линии можно вставить полупрозрачные ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать выпадающее меню

    Сайт http://terius-ltd.com сделать выпадающее меню для кнопок сверху, категории внутри на этих страницах. Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три. Ник damyrian

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен движок

    1.Основная функциональность движка заключается в загрузке фотографий пользователей и выдачи фотографий пользователю с "водяным" знаком. 2. Перед загрзкой фото пользователь оплачивает загрузку с помощью СМС сервиса - http://smscoin.com/ 3. Фото не храняться на сервере 4.В Административке - управление ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать сайт

    1. Разработка дизайна сайта, красивый дизайн в стиле "магии" 2. Основная функциональность сайта заключается в загрузке фотографий пользователей и выдачи фотографий пользователю с "водяным" знаком. 3. Перед загрзкой фото пользователь оплачивает загрузку с помощью СМС сервиса - ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайта

    $100

    Нарисовать дизайн для консалтинговой фирмы. Дизайн должен быть как креайтивным так и солидным. Конкуренты: ctgroup.kz, arevatd.ru Если нет отзывов и хороших работ просьба не беспокоить. Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три. Файлы http://file.qip.ru/file/119524802/e5d88796/-0022.html http://file.qip.ru/file/119524906/e37729b8/_DZEN1.html http://file.qip.ru/file/119524909/73c83429/__online.html http://file.qip.ru/file/119524918/1dd435fe/__online.html http://file.qip.ru/file/119525056/296d8117/1_online.html

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настроить Outlook Express

    Повесил почту на Gmail, настроил через аутлук экспресс, месяц нормально работало, а сейчас не отправляет письма, выдает ошибку (во вложении) Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три

    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помочь с почтой

    Повесил почту на Gmail, настроил через аутлук экспресс, месяц нормально работало, а сейчас не отправляет письма, выдает ошибку (во вложении)

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
axdes
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Сверстать макет
Спасибо, все замечательно! Рекомендую!
Очень грамотный специалист, выполнил работу быстро а главное качественно. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Валидно перевести docx -> html
Работа не сложная, но впечатления от работы и коммуникации самые положительные.
Профессионально справился с заданием и в короткие сроки!!!
Ответный отзыв
webfl
Олег 
35 летМальта
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нарезать фон
Рекомендую
Профессионал своего дела, отлично справился с работой, рекомендую!
Ответный отзыв
bel0v
Олег 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$1
10 баллов
10 лет назад
Помогите настроить программу AllSubmitter
++
Отличная работа спасибо!!!
Ответный отзыв
Zherenovskii
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать дизайн для сайта
Приятный заказчик. буду рад сотрудничеству в будущем.
Работа сделана качественно и оригинально.
Ответный отзыв