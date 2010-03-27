Требуется разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок302 просмотра

Требуется разработка сайта: социалка + деловые отношения, форум, блог, магазин, новости, торрент, развлечения. Жду предложения по срокам и ценам.

15 лет назад
damyrian
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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