В движок новостного сайта требуется добавить 2 модуля: новостной информер и доска объявлений. сейчас распишу подробнее ТЗ по каждому модулю. I) новостной информер. информер рассчитан на сайты, желающие транслировать анонсы ...
Аналог сайта
Нужно сделать аналог сайта http://www.formspring.me/. По сути там мало всего:
1)Регистрация пользователей
2)Аккаунт: добавление вопросов, их редактирование, регистрация, заполнения и редактирование личной информации, ответы на вопросы, учет всех своих ответов и вопросов.
3)Вопросы задаются анонимно и нет.
4)Страница пользователя
5)Рассылка на почту уведомлений.
6)Поставить все это на какую-нибудь готовую админку.
Работы на неделю максимум.Предлагайте свои цены. Спасибо.
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