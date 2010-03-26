Аналог сайта

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Нужно сделать аналог сайта http://www.formspring.me/. По сути там мало всего:

1)Регистрация пользователей

2)Аккаунт: добавление вопросов, их редактирование, регистрация, заполнения и редактирование личной информации, ответы на вопросы, учет всех своих ответов и вопросов.

3)Вопросы задаются анонимно и нет.

4)Страница пользователя

5)Рассылка на почту уведомлений.

6)Поставить все это на какую-нибудь готовую админку.

Работы на неделю максимум.Предлагайте свои цены. Спасибо.

15 лет назад
smart_s
Михаил 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Reser2010
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$102
2 дня

Заявки фрилансеров

Reser2010
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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