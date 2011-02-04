Сайт "Организация праздничных мероприятий"

$1000
  1. Биржа фриланса
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Завершен11 заявок744 просмотра

Всем здравствуйте!

Организации праздничных мероприятий требуется САЙТ.

1.) Т3 прикреплено.

2.) Фрилансерам добавляться только после прочтения.

3.) Убедительная просьба давать ссылку на портфолио обязательно и желательно на похожие работы.

4.) Создание дизайна и самого сайта требует 100% отдачи.

5.) Проект должен быть лучшим в рунете !

6.) Так же просьба указывать сумму и сроки выполнения.

15 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

cherniy
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$950
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

cherniy
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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