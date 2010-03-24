Создание сайта видео блогов для ТВ-канала

Идеальный вариант написать сайт на UMI CMS , но можно рассмотреть и другие варианты : Drupal, 1С-Битрикс, самописная система, главное чтоб легко можно было управлять.Задание есть в ТЗ и примерный дизайн сайта,Вышлю на емаил.Пишите свои предложения по цене и срокам.Предпочтение тем, кто составит подробное техническое решение по проекту со всеми раскладками и вышлет мне на почту [email protected] не затягивая.Сайт будет иметь 3 языка (нем,англ,рус)