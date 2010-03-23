Надо сделать сайт знакомств (не сложный) регистрация платная, отправки открыток файлов медиа и других файлов не будет. Сайт будет личный, не партнёрский. После регистрации будет установлена специальная программа подбора и сравнения партнёра. Язык рус. англ. Требуется последующая заливка на хост и настройка. Предлагайте цену, время исполнения, свои варианты сайтов или сайты которые можете сделать.