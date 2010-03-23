Сайт по грузоперевозкам "под ключ"

Требуется создать "под ключ" сайт по Грузоперевозкам - система обмена информацией между участниками рынка грузоперевозок. По аналогии сделать сайт как http://www.avtotransinfo.ua/ http://della.ua/ http://lardi-trans.com/

В общем, убрать не нужное, добавить некоторые коррективы. Желательно исполнитель из Киева для возможности в живом режиме проводить поправки, дополнения и исправления, продумать хорошую админку. Оплата наличными или на ваш выбор.

Некий шаблон сайта есть, всё остальное при встрече или в переписке. ТЗ будет готово до конца месяца и с первых чисел апреля будет выбран исполнитель.

С вас: бюджет и сроки, контакты.

Спасибо.