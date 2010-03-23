Требуется создание сайта

Требуется создание сайта. стиль – минимализм. есть готовая структура с разделами и идея, дизайн.требуется лишь воплощение, работа. только для Петербуржцев. посещение наешго офиса для знакомства – обязательно.

свои предложения с расценками и контактными данными,присылать по адресу:

[email protected]

для Алексея.