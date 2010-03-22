Необходим человек для доработки проекта на вышеуказанном фреймворке. Вознаграждение гарантировано.
Разработка сайта для VDS хостинга
Разработать сайты (2 шт) для vds хостинга. Стоимость 10тр за оба.
Работа для тех, кто понимает что такое VDS и как это нужно рекламировать
Разработать нужно 2 сайта с едиными тарифными планами
Подключить коммерческий билинг http://ispsystem.com/software/billmanager/ (прием платежей)
сайт не должен быть графически тяжелым, но должен быть стильным, профессиональным свиду, солидным.
Возможно использование шаьлонов в качестве основы.
Разместить раздел информации о ДЦ Netdirect (Германия)
Размещать иные разделы и информацию на сайте такие как контакты и др, необходимые для предания сайту солидности
Образцы как выполнены аналогичные сайты вы можете посмотреть на сайте www.hostobzor.ru/db/list_vds.php
Необходимо подключить коммерческий чат для тех поддержки таким образом чтоб
чат сам открывался при вхде клиента на сайт и предлагал общение с оператором.
чат с обоих сайтов должент быть елиным. Т.е один оператор должен обслуживать оба сайта в одном окне чата
Особо подчерктнуть:
-Активация сервера 5 минут
-Тех поддержка 24x7
-100% возврат неиспользованных средств
-Указать все способы оплаты поддерживаемые билингом
-есть беспл. телефон 8 (800) 111-11-11
Множество групп тарифных Планов на VDS типа
- linux
- место на диске
- RAM
- CPU
- Димит трафика
- Персональный выделенный IP +
- OS любая по выбору клиента
- Панель управления ISPmanager Lite +
- Стоимость
- Windows
- Мощьные но дешевые
- трафик unlim
- Абузоустойчивые
Указать стоимсть доп услуг
Базовое админисрирование 1500р
Поное администрирование 4000р
Доп IP 50р
Панель управления ISPmanager Pro 500р
Аска 618тире744тире293
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