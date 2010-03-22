Разработка сайта для VDS хостинга

Разработать сайты (2 шт) для vds хостинга. Стоимость 10тр за оба.

Работа для тех, кто понимает что такое VDS и как это нужно рекламировать

Разработать нужно 2 сайта с едиными тарифными планами

Подключить коммерческий билинг http://ispsystem.com/software/billmanager/ (прием платежей)

сайт не должен быть графически тяжелым, но должен быть стильным, профессиональным свиду, солидным.

Возможно использование шаьлонов в качестве основы.

Разместить раздел информации о ДЦ Netdirect (Германия)

Размещать иные разделы и информацию на сайте такие как контакты и др, необходимые для предания сайту солидности

Образцы как выполнены аналогичные сайты вы можете посмотреть на сайте www.hostobzor.ru/db/list_vds.php

Необходимо подключить коммерческий чат для тех поддержки таким образом чтоб

чат сам открывался при вхде клиента на сайт и предлагал общение с оператором.

чат с обоих сайтов должент быть елиным. Т.е один оператор должен обслуживать оба сайта в одном окне чата

Особо подчерктнуть:

-Активация сервера 5 минут

-Тех поддержка 24x7

-100% возврат неиспользованных средств

-Указать все способы оплаты поддерживаемые билингом

-есть беспл. телефон 8 (800) 111-11-11

Множество групп тарифных Планов на VDS типа

- linux

- место на диске

- RAM

- CPU

- Димит трафика

- Персональный выделенный IP +

- OS любая по выбору клиента

- Панель управления ISPmanager Lite +

- Стоимость

- Windows

- Мощьные но дешевые

- трафик unlim

- Абузоустойчивые

Указать стоимсть доп услуг

Базовое админисрирование 1500р

Поное администрирование 4000р

Доп IP 50р

Панель управления ISPmanager Pro 500р

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