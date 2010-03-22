Разработка сайта для VDS хостинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки168 просмотров

Разработать сайты (2 шт) для vds хостинга. Стоимость 10тр за оба.

Работа для тех, кто понимает что такое VDS и как это нужно рекламировать

Разработать нужно 2 сайта с едиными тарифными планами

Подключить коммерческий билинг http://ispsystem.com/software/billmanager/ (прием платежей)

сайт не должен быть графически тяжелым, но должен быть стильным, профессиональным свиду, солидным.

Возможно использование шаьлонов в качестве основы.

Разместить раздел информации о ДЦ Netdirect (Германия)

Размещать иные разделы и информацию на сайте такие как контакты и др, необходимые для предания сайту солидности

Образцы как выполнены аналогичные сайты вы можете посмотреть на сайте www.hostobzor.ru/db/list_vds.php

Необходимо подключить коммерческий чат для тех поддержки таким образом чтоб

чат сам открывался при вхде клиента на сайт и предлагал общение с оператором.

чат с обоих сайтов должент быть елиным. Т.е один оператор должен обслуживать оба сайта в одном окне чата

Особо подчерктнуть:

-Активация сервера 5 минут

-Тех поддержка 24x7

-100% возврат неиспользованных средств

-Указать все способы оплаты поддерживаемые билингом

-есть беспл. телефон 8 (800) 111-11-11

Множество групп тарифных Планов на VDS типа

- linux

- место на диске

- RAM

- CPU

- Димит трафика

- Персональный выделенный IP +

- OS любая по выбору клиента

- Панель управления ISPmanager Lite +

- Стоимость

- Windows

- Мощьные но дешевые

- трафик unlim

- Абузоустойчивые

Указать стоимсть доп услуг

Базовое админисрирование 1500р

Поное администрирование 4000р

Доп IP 50р

Панель управления ISPmanager Pro 500р

Аска 618тире744тире293

LinuxISPmanager
15 лет назад
serverdedicated
Константин 
73 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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