Создать клон сайта

Необходимо разработать полный клон сайта otto.de - скопировать оттуда товары по списку артикулов, фотографии к товарам. Мы даем файл с артикулами, на выходе все разделы, брэнды, фото нужных нам товаров. В идеале чтобы этот граббер был оформлен компонентом.

Движок реализации - Joomla.

Перевод не нужен.

После этого будут доработки с самим сайтом, улучшение функционала. Пока что нужна стоимость клона.