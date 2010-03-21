Здравствуйте, необходим сайт частнопрактикующего юриста «под ключ». Требования следующие: индивидуальный дизайн отражающий главную идею сайта– «свободный выбор свободного юриста». Поэтому дизайн должен быть достаточно «легким», позитивным, «незакованным» и не быть похож на стандартные сайты юристов. ...
Создание информационно-поискового сайта
Требуется специалист(ы) по созданию сайтов. Задачу поставили так.
Создать информационно-поисковый сайт (сервер):
1. тематика: отдых и туризм
2. международный (компании и фирмы разных стран мира)
3. мультиязычный
4. расширенный поиск
5. возможность для клиентов-предприятий создавать собственную интернет-страницу
и др. В пример был поставлен http://www.all-biz.info/ только в нашем случае – определенная тематика. Понимаем, что работа для профессионалов, бюджет пока не определен, поэтому просьба указывать ориентировочную стоимость работ.
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