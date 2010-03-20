Примерный образец: http://www.blagocfo.ru/, но дизайн должен быть лучше, цветовой фон - что-то вроде морской волны. Название фонда - Благотворительный фонд "Центр помощи, милосердия и гуманности". Я должен свободно редактировать сайт через панель сРаnel X. ...
Туристическая фирма
Мне нужно создать сайт для тур фирмы и так чтобы можно было продавать авиобилеты...и туры в любое направление...
пишите сроки и стоимость...
Заявки фрилансеров
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