Создание flash-сайта

Повторное сообщение (первое заблокировано из-за ссылок)

Необходимо выполнить в цифре, созданное на бумаге, предложения по совершенствованию придуманного приветствуются.

Уже готово: эскизы структуры сайта, картинки, текст, слова для SEO.

Осталось: сделать по эскизам сайт, а также проявить инициативу: поработать с шрифтами, немного с цветом, возможно подсказать свои фишки, о которых мы и не догадывались - вы же профессионалы своего дела.

Для ориентира об объеме работ - ссылки на сайты подобные задуманному:

www.manhattanhouse.com