Создание flash-сайта

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Закрыт10 заявок174 просмотра

Повторное сообщение (первое заблокировано из-за ссылок)

Необходимо выполнить в цифре, созданное на бумаге, предложения по совершенствованию придуманного приветствуются.

Уже готово: эскизы структуры сайта, картинки, текст, слова для SEO.

Осталось: сделать по эскизам сайт, а также проявить инициативу: поработать с шрифтами, немного с цветом, возможно подсказать свои фишки, о которых мы и не догадывались - вы же профессионалы своего дела.

Для ориентира об объеме работ - ссылки на сайты подобные задуманному:

www.manhattanhouse.com

15 лет назад
DVPopov
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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