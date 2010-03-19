Сайт двуязычный - необходимо обеспечить независимое функционирование двух языковых версий сайта Основные разделы - Редактируемые страницы - Новости - Статьи по рубрикам - Структурируемый каталог предприятий отрасли ...
Создать сайт визитку
Для салона красоты нужно создать сайт визитку.
Требования: стильный дизайн, удобное управление контентом.
Срок- 2-3 дня.
Приблизительный бюджет- 400 у.е. Само сабой буду выбирать соотношение цена/качество/сроки.
Кандидата выберу сегодня вечером.
Пишите в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1200
Есть список модулей + сам движок. Все лицензионное, куплено у разработчиков. Все модули уже установлены. Требуется настроить и дописать то чего не хватает в стандартных возможностях самого движка. Предпочтение исполнителям с работами именно ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт для онлайн видео, красивый дизайн и установка на хостинг!!!+ удобная админ-панель для добавления видео. Пишите стоимость и сроки!! СпасибоСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, дорогие веб-дизайнер. Мне нужен сайт, которые имеют 10 тиц. И чтобы иметь 200 ежедневных посетителей. любая тематика!!!!Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходим сайт" под ключ" с возможностью создания оригинал макета прямо на сайте. Аналог сайта www.vizitka.in.ua Плюс каталог шаблонов для визиток. Жду предложений.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать сайт аналогичный по функциональности http://wowlol.ru Планируется запустить похожий проект но для другой игры. В предложениях обязательно цена и сроки.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин сантехники с его наполнением на примере сайте 24Box.ru. Интересует стоимость данной работы и сроки исполнения!!Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Развлекательный видео-портал 1. Блоги 2. Новости (оценки, обсуждения) с разделением по категориям (мызыка. политика и тп) 3. Доска объявлений 4. Форум 5. каталог сайтов 6. Каталог фирм ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Обязательно цена и сроки проекта, какой движок сайта, примерный план работ по сайту. Желательно что бы движок был бесплатный. Но все равно предлагайте варианты будем расматривать Все это указывать в заявке. В ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен разработчик/компания (только Киев) корпоративного сайта с социальной сетью. Платформа Битрикс. В приложении наше виденье сайта. От Вас ждем стоимость, сроки, портфолио. К работе необходимо будет приступить на следующей неделе. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад