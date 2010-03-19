Отраслевой информационный русурс на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок137 просмотров

Сайт двуязычный

- необходимо обеспечить независимое функционирование двух языковых версий сайта

Основные разделы

- Редактируемые страницы

- Новости

- Статьи по рубрикам

- Структурируемый каталог предприятий отрасли (возможность задать поля описывающие предприятия)

- Форум

Функционал

- Единая регистрация на сайте и в форуме

- Возможность зарегистрированным пользователям оставлять сообщения в форуме и комментарии к материалам сайта

- Возможность управления группами пользователей с организацией разграниченного доступа к разделам сайта

- WYSIWYG редактор материалов сайта в админ части с возможностью загрузки изображений, роликов, документов, архивов и flash

- ЧПУ

- SEO (возможность редактирования title, keywords, description для всех страниц сайта, если данные параметры не указаны генерация их на основании названия и содержания страниц)

- поиск по сайту

- рассылка зарегистрированным пользователям

- управление баннеропоказами нескольких форматов баннеров в определенных блоках макета

- управление голосованиями

- защита от спама (регистрация через подтверждение, CAPTCHA, контрольные вопросы)

Убедительная просьба к отвечающим

Предложения сопровождать:

- ссылкой на портфолио (хотелось бы увидеть работы сделанные на базе Drupal)

- своей ценой

- сроками

- контактными данными.

- в личку писать не надо. Кто напишет, буду думать, что не удосужились прочитать описание проекта.

Drupal
15 лет назад
gv0zd
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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