Есть список модулей + сам движок. Все лицензионное, куплено у разработчиков. Все модули уже установлены. Требуется настроить и дописать то чего не хватает в стандартных возможностях самого движка. Предпочтение исполнителям с работами именно ...
Отраслевой информационный русурс на Drupal
Сайт двуязычный
- необходимо обеспечить независимое функционирование двух языковых версий сайта
Основные разделы
- Редактируемые страницы
- Новости
- Статьи по рубрикам
- Структурируемый каталог предприятий отрасли (возможность задать поля описывающие предприятия)
- Форум
Функционал
- Единая регистрация на сайте и в форуме
- Возможность зарегистрированным пользователям оставлять сообщения в форуме и комментарии к материалам сайта
- Возможность управления группами пользователей с организацией разграниченного доступа к разделам сайта
- WYSIWYG редактор материалов сайта в админ части с возможностью загрузки изображений, роликов, документов, архивов и flash
- ЧПУ
- SEO (возможность редактирования title, keywords, description для всех страниц сайта, если данные параметры не указаны генерация их на основании названия и содержания страниц)
- поиск по сайту
- рассылка зарегистрированным пользователям
- управление баннеропоказами нескольких форматов баннеров в определенных блоках макета
- управление голосованиями
- защита от спама (регистрация через подтверждение, CAPTCHA, контрольные вопросы)
Убедительная просьба к отвечающим
Предложения сопровождать:
- ссылкой на портфолио (хотелось бы увидеть работы сделанные на базе Drupal)
- своей ценой
- сроками
- контактными данными.
- в личку писать не надо. Кто напишет, буду думать, что не удосужились прочитать описание проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1200Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт для онлайн видео, красивый дизайн и установка на хостинг!!!+ удобная админ-панель для добавления видео. Пишите стоимость и сроки!! СпасибоСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, дорогие веб-дизайнер. Мне нужен сайт, которые имеют 10 тиц. И чтобы иметь 200 ежедневных посетителей. любая тематика!!!!Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Необходим сайт" под ключ" с возможностью создания оригинал макета прямо на сайте. Аналог сайта www.vizitka.in.ua Плюс каталог шаблонов для визиток. Жду предложений.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать сайт аналогичный по функциональности http://wowlol.ru Планируется запустить похожий проект но для другой игры. В предложениях обязательно цена и сроки.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин сантехники с его наполнением на примере сайте 24Box.ru. Интересует стоимость данной работы и сроки исполнения!!Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Развлекательный видео-портал 1. Блоги 2. Новости (оценки, обсуждения) с разделением по категориям (мызыка. политика и тп) 3. Доска объявлений 4. Форум 5. каталог сайтов 6. Каталог фирм ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
Обязательно цена и сроки проекта, какой движок сайта, примерный план работ по сайту. Желательно что бы движок был бесплатный. Но все равно предлагайте варианты будем расматривать Все это указывать в заявке. В ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен разработчик/компания (только Киев) корпоративного сайта с социальной сетью. Платформа Битрикс. В приложении наше виденье сайта. От Вас ждем стоимость, сроки, портфолио. К работе необходимо будет приступить на следующей неделе. ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужен видео-чат. Рассматриваю готовые варианты Подробности по аське 559308646Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад