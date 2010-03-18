Социальная сеть на базе Social Engine

Есть список модулей + сам движок. Все лицензионное, куплено у разработчиков. Все модули уже установлены.

Требуется настроить и дописать то чего не хватает в стандартных возможностях самого движка.

Предпочтение исполнителям с работами именно с этим движком.

Стандартная установка простейших модулей не интересует. Только серьезные работы.

Срок работы - 1 месяц.

Бонус за сдачу работы раньше срока!

Оплата только через СБС. Никаких предоплат не будет, не надо напрасно тратить время.

ТЗ в аттаче