Нужен сайт для онлайн видео, красивый дизайн и установка на хостинг!!!+ удобная админ-панель для добавления видео. Пишите стоимость и сроки!! Спасибо
Социальная сеть на базе Social Engine
Есть список модулей + сам движок. Все лицензионное, куплено у разработчиков. Все модули уже установлены.
Требуется настроить и дописать то чего не хватает в стандартных возможностях самого движка.
Предпочтение исполнителям с работами именно с этим движком.
Стандартная установка простейших модулей не интересует. Только серьезные работы.
Срок работы - 1 месяц.
Бонус за сдачу работы раньше срока!
Оплата только через СБС. Никаких предоплат не будет, не надо напрасно тратить время.
ТЗ в аттаче
Выбранный исполнитель
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