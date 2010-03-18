Интернет портал Управления образования.

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Закрыт18 заявок266 просмотров

Обязательно цена и сроки проекта, какой движок сайта, примерный план работ по сайту.

Желательно что бы движок был бесплатный. Но все равно предлагайте варианты будем расматривать

Все это указывать в заявке.

В приложение указана задание на сайт.

15 лет назад
farli
Вадим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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