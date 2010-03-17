Есть хостинг, доменное имя. Необходимо создать симпатичный легкий сайт об отдыхе на берегу Черного моря. Контент есть, описание есть. Нужно все преподнести в красивом стиле. Сайт должен содержать гостевую книгу и возможность ...
Магазин на Virtuemart.
Требуется создать магазин по готовому макету из ПСД. Есть все страницы. Нужен спец, который не только верстает и натягивает, но и пишет на ПХП. Что бы за дополнительную плату всегда смог написать какой-нибудь модуль (будь то фильтр сортировки, смену картинок-товаров и т.п.)
Главная: http://www.weblancer.net/files/portfolio/69/6943/865369.jpg
Сразу напишу - цену завышать не стоит, не выберу.
Второй момент: предупрежу сразу, вёрстка начальная должна быть кроссбраузерной, дивами. И самое важное 1в1 с макетом (все шрифты, расстояния, отступы и т.п.), уже не однократно попадал на фрилансеров, которые сверстают "абы как", а я потом трачу свои часы, которые никем не оплачиваются - на поправки того, что очевидно видно было по макету. Если после первого показа мне будут жёсткие отхождения от макета - сразу прекращаем работу и оставляю отзыв. Незначительные - приемлемо.
Сделать надо быстро, это в Ваших же интересах. Чем быстрее сделаете, тем быстрее получите деньги за работу. И значит сразу получите второй заказ от меня.
И последнее, если наконец я найду того, кто сразу попадает в точку, делает быстро, без ошибок, не называет безумную цену и может всё, что написал выше - будем с Вами работать долго.
Жду предложений!
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