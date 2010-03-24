Легкий сайт, максимум 10 страниц

Есть хостинг, доменное имя. Необходимо создать симпатичный легкий сайт об отдыхе на берегу Черного моря. Контент есть, описание есть. Нужно все преподнести в красивом стиле.

Сайт должен содержать гостевую книгу и возможность администратору самому изменять контент, добавлять разделы и страницы.

Срок до принятия заявок до 18.03.10, сдача до 21.03.10

Жду Ваших портфолио и предложений.