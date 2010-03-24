Легкий сайт, максимум 10 страниц

  1. Биржа фриланса
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Завершен25 заявок523 просмотра

Есть хостинг, доменное имя. Необходимо создать симпатичный легкий сайт об отдыхе на берегу Черного моря. Контент есть, описание есть. Нужно все преподнести в красивом стиле.

Сайт должен содержать гостевую книгу и возможность администратору самому изменять контент, добавлять разделы и страницы.

Срок до принятия заявок до 18.03.10, сдача до 21.03.10

Жду Ваших портфолио и предложений.

15 лет назад
1VIZITKA
Дмитрий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

sky2001d
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Хочу рекомендовать Дмитрия, как очень ответственного исполнителя. К работе подходит творчески. Замечания и предложения предваряются в жизнь без лишних проволочек. Обычно не ожидаешь от исполнителей особого рвения к проектам, здесь, наоборот. Новаторство, предложения к оптимизации поставленных перед проектом задач, работать в таком темпе очень приятно и легко. Целей впереди еще много, а людей на которых можно было бы положиться и не бояться за исход предприятия- очень мало. Рекомендую фрилансера только с лучшей стороны, буду пользоваться его услугами и в дальнейшем.
все ок
nengyryt
41 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

sky2001d
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
nengyryt
41 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад