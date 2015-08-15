Портал с социальной сетью

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок1085 просмотров

СРОЧНО Разыскивается группа web-разработчиков.

Необходимо разработать портал с несколькими сервисами и с полноценным функционалом социальной сети (профили, дневники, группы, друзья, подарки). "Скелет" ТЗ смотрите во вложении (основное ТЗ при личном разговоре).

Требования к разработчикам:

- успешная реализация подобных проектов (показать);

- полноценная команда с программистами, дизайнерами, тестерами;

- никаких опен-сорс скриптов - только самописный код (возможно использование фреймворка);

- опыт распределения нагрузки по серверам и масштабируемость;

- работа ТОЛЬКО по договору.

Требования к качеству реализации будут самыми жесткими.

ПИШИТЕ ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС В ПОРТФОЛИО ЕСТЬ РЕСУРСЫ С ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ ОТ 100к В СУТКИ!!!

Пожалуйста, оставляйте свои предложения после ознакомления с ТЗ. Указывайте стоимость разработки "под ключ", срок разработки в неделях и почему мы должны выбрать именно вас.

15 лет назад
webjema
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$21500
100 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад