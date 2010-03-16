Сайт портального типа

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Закрыт14 заявок230 просмотров

Создать портал на тему астрологии

ТЗ полного нет, но вот какой будет функционал

Каталог

астрологи

гадалки

и т.д неважно какое количество

естественно поиск по каталогу. Также иметь возможность поднять человека в каталоге за деньги или бесплатно

Личный кабинет

пользователь может

заполнять новостями, видео, фото

ему можно написать, онлайн-чат, провести рассылку

также энциклопедия гороскопов, сонников с возможность смотреть на каждый день.

Плюс соцсеть

принцип

люди находят друг друга по дате рождения , году рождения , месяцу рождения

то есть есть возможность делать выборки по этим критериям и присоединять в группы

обмениваться сообщениями, опытом и т.д. сохранять переписку ну и т.д.

Ну вот вкратце и все

сохраняется переписка

Ответ на проект должен содержать такие сведения

1. Ваш регион

2. Среда разработки (СМС)

3. Созданные Вами порталы

4. Срок создания

5. Стоимость

Без таких данных пользователь сразу получает отказ и негативный отзыв.

Не хочу обычного спама и ботовских ответов.

15 лет назад
rask77
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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