Разработка сайта on-line tv трансляций

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок173 просмотра

Здравствуйте,

необходимо разработать сайт tv трансляций. По сути аналог my-tvset.ru

Интересуют сроки и стоимость работ, просьба отдельно указать сколько будет стоить дизайн решения, цену за шаблонный,оч. простой дизайн и цену за уникальный.

Какую CMS будете использовать? Каким образом будет происходить трансляция тв каналов?

15 лет назад
andr981
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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