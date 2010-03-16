Задача: разработка небольшого сайта "под ключ" по шаблону. домен сайта: mostest.se исходный шаблон: http://www.freecsstemplates.org/preview/tricolor/ особенность: сайт полностью на шведском языке. это не должно никак смущать, ...
Персональный Проект для Сакара Любава (Lyubava)
1. Вёрстка нашего дизайна
2. Каталог
3. Корзина
4. Приём платежей (электронные деньги + карты + ВТБ24)
5. Акции (скидки, бонусы и т.д.)
6. Новости.
7. Раздел услуг
Работу желательно выполнить очень быстро.
Выбранный исполнитель
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