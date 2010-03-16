Персональный Проект для Сакара Любава (Lyubava)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка155 просмотров

1. Вёрстка нашего дизайна

2. Каталог

3. Корзина

4. Приём платежей (электронные деньги + карты + ВТБ24)

5. Акции (скидки, бонусы и т.д.)

6. Новости.

7. Раздел услуг

Работу желательно выполнить очень быстро.

15 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$250
21 день

Заявки фрилансеров

Lyubava
Любава 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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