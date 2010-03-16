Дизайн для инвестиционного проекта (HYIP)

Нужен качественный дизайн для инвестиционного проекта.

Шаблоны как платные так и бесплатные не предлагать соответственно и шаблонные клипарты и картинки. Я все их хорошо знаю.

1) Нужен индивидуальный и красивый дизайн, что-бы человек умел сам что-то нарисовать.

2) Натянуть разработанный дизайн на установленный скрипт orohyip.

3) Нарисовать 2 баннера:

а) 728х90 flash

b) 468x60 gif

4) Нужно уложиться в сроки - 8 дней от подтверждения заявки, за 1 день просрочки штраф - уменьшение стоимости проекта на 10$.

5) Стоимость указана за всю работу которую я описал. Возможно выполнение работы разными людьми (например дизайн делает один, а натяжку другой человек).

6) Оплата посредством вебмани.

Жду ваши заявки.