Промо сайт для мероприятия

Требуется разработать промо сайт для летнего мероприятия.

ПО функционалу минимальные требования. CMSка на выбор исполнителя с фотогалерей и видеогалерей.Все остальное статичные страницы.Добавление контента не требуется.

Дизайн должен быть яркий, нестандартный , при этом понятный и удобный.

Бюджет проекта 12000 рублей.

В случае удачной сделки исполнитель сможет работать на постоянной основе в веб студии.

ICQ для связи - 571676614