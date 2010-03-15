Сайт для магазина декоративных материалов (информ)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт37 заявок416 просмотров

Требуется создание с нуля сайта-(визитки) для магазина декоративных материалов (настенные покрытия). Основная задача сайта - информационная. Наполнение (основное): фото интерьеров, перечень каталогов (с примерами интерьеров), статьи, новости, контакты. Дизайн (интерфейс): максимально user-friendly, не типичный (есть примеры, как приблизительно должен выглядеть).

15 лет назад
lankasmira
Ирина 
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад

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