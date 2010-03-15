Сайт знакомств

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Закрыт15 заявок315 просмотров

Похожий http://connect.ua/ http://www.lovemage.ru/ www.internationalsite.ru http://www.eradating.com/ http://www.luckylovers.net/f/search.phpfall-in-love.ru (открытки, vip, видео чат, подарки, подмигнуть, доставка цветов...)

Сайт собственный, не партнерская программа, на своем движке, на нескольких языках: русский, английский, немецкий, французский.

используя технологию PHP/MySQL/Linux/Apache или ASP.NET + MS SQL Server

ApacheASP.NETLinuxMySQLPHPSQL
15 лет назад
joker1977
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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